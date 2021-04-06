تطبيق كلوب هاوس يقرر إطلاق خاصية دفع الأموال لصناع المحتوى

أعلن تطبيق كلوب هاوس الصوتي إطلاق خاصية دفع الأموال لصناع المحتوى عبر التطبيق ودون أن يستفيد التطبيق من ذلك، وستتم تجربة هذه الخاصية التي تقتضي بتمكين المستخدمين من إرسال أموال عبر التطبيق على مجموعة محددة قبل أن تصبح متوفرة للجميع.

وسيكون التطبيق شريكاً مع سترايب لخدمات الدفع الإلكتروني التي ستحصل بدورها على رسوماً بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى.

يذكر أن التطبيق طُرح في أوائل 2020 وحقق ارقاماً قياسية بعد أن تفاجئ الجمهور بإجراء مناقشة قوية من خلال التطبيق بين الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن.

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