تركي ينهال بالطعنات على طليقته في وسط الشارع

أقدم رجل تركي على يطعن زوجته في الشارع طعنات عدة متلاحقة، على خلفية إصرارها على عدم الرجوع إليه، بعد انفصالهما.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقعت الجريمة في شارع بيرم في إسطنبول، عندما كانت المجني عليها، ألينا تولاي تاس، تحاول شراء الحليب قرب مسكن والدتها، حيث اعتدى عليها طليقها، أوكان تاس، وسدّد لها طعنات غادرة أوقعتها أرضًا.

وبعدما واجه الجاني ضحيته، انهال عليها ضربًا، ثم أخرج سكينًا وقام بطعنها قبل أن يفرّ هاربًا.

وبادر المارة بمساعدة “ألينا” ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج، وأصبح وضعها مستقرًا، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المجرم، في وقت لاحق.

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