مجموعات كبيرة من الأسماك جنحت بينها نحو 60 دلفيناً نافقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 3 شواطئ على ساحل غانا لأسباب لم تُعرَف بعد، على ما أعلنت السلطات ومصادر محلية أمس الإثنين.

ونقل بيان عن المدير العام للجنة الوطنية للمصايد مايكل آرثر دادزي قوله إن فريقاً مختصاً “لاحظ عند وصوله إلى الشاطئ وجود عدد كبير من أسماك السطح الصغيرة التي تعيش في المياه المفتوحة، وأنواع القاع، التي تعيش بالقرب من القاع، التي جرفتها المياه إلى الشاطئ”. وفقا لفرانس برس.

وأوضح البيان “أي إصابات لم تظهر على الأسماك بحسب المعاينة الأولية”، مشيراً إلى أن فحوصاً مخبرية ستجرى لعينات منها سعياً إلى توضيح أسباب هذه الظاهرة النادرة.

وقال الصياد المحلي سامويل أوبنغ للصحافيين “أحصينا نحو 60 دلفيناً نافقاً وأسماكًا صغيرة أخرى”. وأضاف “إنه أمر غريب، ولا يمكن فعلياً أن نتكهن بما حصل على الأرجح في عرض البحر وأدى إلى جرف أنواع نادرة كهذه إلى هنا”.

تقع غانا في خليج غينيا، ويعيش نحو ربع سكانها على شريط ساحلي مطلّ على المحيط الأطلسي بطول 550 كيلومتراً.

Multiple dolphins washed ashore dead or dying at Axim, Osu,… Ghana needs to start caring about it's environment (air, water and land) Galamsey is destroying farmlands, rivers, forests, etc too Authorities must investigate the dolphins/fishes situationpic.twitter.com/kIslGVzYvL — Maiestas (@Ebenezer_Peegah) April 5, 2021

The post فيديو: الأمواج تقذف بـ60 دلفيناً ومجموعات كبيرة من الأسماك على شواطئ غانا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا