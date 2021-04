العسل علاج طبيعي يحمي من النوبات القلبية

النوبات القلبية تعد مرضا مهددا للحياة يحدث بسبب احتباس الدم نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية، ما يؤدي إلى ضرر أو موت كامل لجزء من عضلة القلب، وهناك منتجات تقلل من خطر الإصابة بهذه النوبات.

ووفقا لما نشرته قناة “زفيزدا” الروسية، نقلا عن صحيفة الصباح التركية أمس الاثنين، يقلل تناول العسل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

يرتبط تأثير العسل على صحة الإنسان بوجود مضادات الأكسدة في التركيبة، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتحفز تطوير جهاز المناعة البشري.

قد يرتبط أيضا إدراج العسل في النظام الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بانخفاض الدهون الثلاثية مع استهلاك العلاج، لذلك، يعتبر ارتفاع مستوى هذه المواد في الدم أحد عوامل الخطر لتطور اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

عند تناول السكر والكربوهيدرات المكررة، تزداد كمية الدهون الثلاثية في الجسم، بينما يؤدي استخدام العسل كبديل للسكر، إلى انخفاض الدهون الثلاثية.

العسل عمليا خال من الألياف والدهون والبروتين، وتحتوي ملعقة كبيرة من العسل على ما معدله 17 غراما من السكر، على 64 سعرة حرارية.

