شركة جوجل تسعى للتشديد من خصوصية البيانات بهواتف أندرويد

قررت شركة جوجل تحسين خصوصية بيانات مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد كمان أنها ستزيد من خصوصية الهواتف من خلال تحديد قدرات التطبيقات في الجهاز وسيبدأ العمل بذلك في أوائل الأيام من شهر مايو المقبل.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مطورو البرامج والتطبيقات لن يتمكنوا من تنزيل التطبيقات المزودة بوظيفة QUERY_ALL_PACKAGES التي تسمح بمشاركة البيانات من التطبيقات المحملة على الجهاز.

وستستثنى بعض التطبيقات من هذه الخصوصية منها برامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة الذكية وبعض تطبيقات إدارة الملفات والمتصفحات التي يتطلب عملها ذلك الأمر.

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