أمّّ صينية: عروس ابني هي ابنتي التي ضاعت منذ 20 عامًا

اكتشفت أم صينية تعيش في “سوتشو” في مقاطعة “جيانجسو”، أن المرأة التي قرر ابنها الزواج منها، هي ابنتها التي ضاعت منها منذ زمن طويل.

اللافت في هذه القصة، الشبيهة بالدراما الهندية، أن الأم الصينية اكتشفت الحقيقة في يوم الزفاف، وذلك من خلال ملاحظة وحمة مميزة على يد العروس.

وقد توجهت السيدة لوالدي العروس وسألتهما: هل العروس ابنتكما البيولوجية أم أنها ابنتكما بالتبني منذ أكثر من 20 عامًا؟.

وفوجئ الوالدان بهذا السؤال، حيث كانا يتصوران أن سرهما لن ينكشف أبدًا، ولكنها اعترفا بأنهما عثرا على الطفلة على جانب الطريق منذ عقدين من الزمان.

وسقطت العروس في حالة من الانهيار العصبي، وبدت عليها مشاعر مختلطة حيث توصلت إلى أمها الحقيقية وشقيقها الذي كانت على وشك الزواج منه، دون أن تدري أنها أخته.

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