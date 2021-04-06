تويوتا تطور سيارات Yaris Cross الإقتصادية

تستعد شركة تويوتا لإطلاق النسخة المعدلة من سيارات Yaris Cross والتي ستكون من بين أكثر سيارات الكروس أوفر عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتطور الشركة حالياً نموذجين من هذا النوع الأول سيحصل على تعديلات خارجية فقط تتعلق بالألوان وسقف السيارة والإطارات البلاستيكية على محيط هيكل السيارة أما النموذج الثاني فسيزود بمقاعد جلدية مريحة، وأنظمة للتحكم بباب صندوق الأمتعة وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة تدفئة المقاعد عن بعد، فضلا عن شاشات أكثر تطورا لواجهة القيادة.

وستبلغ سعة محرك البنزين الإقتصادي الخاص بها بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 116 حصانا، وسيعمل معه محرك كهربائي صغير بعزم 6 أحصنة تقريبا يساعد على دفع السيارة على السرعات الصغيرة لترشيد استهلاك الوقود والحد من كمية الانبعاثات الضارة.

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