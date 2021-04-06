مالك فيسبوك وواتساب، مارك زكربيرج، يستخدم تطبيق Signal للدردشة!

في الأيام السابقة شاركناكم الأخبار حول تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم لفيسبوك، ولاحقًا أوضحنا كيفية معرفة ما إذا كنت ضمن هذا التسريب أو لا، وهذا التسريب في واقع الحال كان ضخمًا إلى حد كبير، لكن المضحك هو أن بيانات مارك زكربيرج نفسه كانت ضمن هذا التسريب! ومن ضمنها رقم هاتفه، والذي ومن خلاله تم اكتشاف أن مارك يستخدم تطبيق Signal للدردشة بدلًا من تطبيقاته نفسها!

مارك زكربيرج يستخدم تطبيق Signal للدردشة

ببساطة، عند تسريب رقم هاتف مارك زكربيرج قام أحد المستخدمين بتسجيل الرقم على هاتفه بشكل تجريبي، ليكتشف بعدها أن هذا الرقم موجود على تطبيق سيجنال! التطبيق المنافس لواتساب، وهو ما فهمه المستخدمين والمتابعين للأمر بأن مارك لا يستخدم تطبيقاته نفسها مثل واتساب وماسنجر نظرًا لأنها غير آمنة!

في واقع الحال، وإحقاقًا للحق، الحدث ليس مؤكدًا بنسبة 100%، لا أحد يعلم ما إذا كان هذا رقم مارك أو لا، لكن المصادر قد أكدت الأمر، بالإضافة إلى ذلك، ربما قد قام مارك بتحميل التطبيق وتسجيل حساب عليه على سبيل التجربة لا أكثر! أي أنه قد لا يكون مستخدم نشط للتطبيق من الأساس!

كل هذا قد حدث بعد سياسة الخصوصية المثيرة للجدل التي أعلن عنها تطبيق واتساب منذ عدة شهور، والتي ستسمح لهم بالإطلاق على محتوى أكثر من المحتويات الخاصة بالمستخدمين، وحينها دعا إيلون ماسك نفسه لاستخدام تطبيق Signal بدلًا من واتساب وماسنجر! على أي حال، لازال سيجنال يعاني حتى الآن من قلة عدد المستخدمين خصوصًا في الوطن العربي، لكن تيليجرام بدأ في شق طريقه لحل هذه المشكلة.