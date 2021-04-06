تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت تركيا الثلاثاء، أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا منذ تفشى الوباء بالبلاد، بعد تسجيل 49 ألف و584 إصابة بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و579 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، 211 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 32667، فيما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 3 مليون و159 ألف متعافي.

يذكر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقر في الـ29 من مارس المنصرم، تشديد الإجراءات الاحترازية، والعودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية