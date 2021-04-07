عبقرية خارقة.. إليك أذكى 10 نساء في التاريخ

يسيطر الرجال على مختلف المجالات المهنية والفنية في العالم، بل حتى فن الطبخ، يُعتبر أشهر “الشيف” بالعالم من فئة الرجال.

لكن أثبتت العديد من النساء براعتهن، نتعرف في السطور التالية على أذكى 10 نساء في العالم واللاتي حققن أعلى الدرجات في اختبار الذكاء العالمي IQ :

10. أوليفيا مانينغ:

في سن 12 عامًا يستمتع العديد من الأطفال باللعب مع الأصدقاء ويكرهون أداء واجباتهم المدرسية، وفي عام 2012 عندما تم اختبارها حصلت على 162 درجة، حيث فاجأت العالم بهذه النتيجة، علمًا أن ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج حققوا 160 درجة.

9. فابيولا مان:

حصلت على 162 في اختبار الذكاء عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، تحب لعب الشطرنج وترغب في دراسة مجال الطب والعمل فيه، أكملت تعليمها في لندن في مدرسة نورثوود، تحب الموسيقى وتجيد العزف على الجيتار.

8. جوديت بولغار:

مجرية ولدت في عام 1967 وتعد من أفضل لاعبات الشطرنج في التاريخ وقد حصلت على 170 درجة في اختبار الذكاء، عندما كانت تبلغ 15 عامًا ودخلت قائمة FIDE لأفضل لاعب شطرنج في سن مبكرة، وتم اختيارها واحدة من أكثر الأشخاص ذكاءً في العالم.

7. روث لورانس:

عالمة رياضيات بريطانية، عملت بشكل مكثف في مجال نظرية العقد والطوبولوجيا الجبرية، ولدت عام 1971 وحصلت على 175 في مقياس الذكاء العالمي، كانت تُعرف بأنها عبقرية الأطفال في صغرها، وفي سن العاشرة تصدرت بسهولة امتحان القبول في جامعة أكسفورد وكانت أصغر شخص في العصر الحديث يتخرج من الجمعة.

6. جريس هوبر:

عالمة كمبيوتر مشهورة ولامعة في الولايات المتحدة، وهي التي اكتشفت أول أدوات متعلقة بالترجمة، ولدت في عام 1902 وتوفيت عام 1992، حصلت على 40 درجة فخرية من العديد من الجامعات في العالم، وقررت الانضمام إلى عالم الحوسبة وحصلت على معدل ذكاء 175.

5. جيرمين ستيل:

ولدت في باريس عام 1766 كانت ناشطة فرنسية سياسية، كتبت العديد من الأعمال الفنية، وكانت الخصم الناقد لنابليون بونابرت، أجرت العديد من اختبارات الذكاء وحصلت على درجات من 180 إلى 185 وكانت واحدة من أذكى النساء في عصرها.

4.ماري كوري:

واحدة من الشخصيات الأكثر شهرة وقوة في التاريخ، وحصلت على معدل ذكاء 185 درجة، اشتهرت بعملها في النشاط الإشعاعي، كانت عالمة كيميائية وفيزيائية تحمل الجنسيتين البولندية والفرنسية، وحصلت على جائزة نوبل في عامي 1903 في الفيزياء و1911 في الكيمياء.

3. مارلين فوس سافانت:

حصلت على 190 درجة في اختبار الذكاء، ظهر اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل معدلات ذكائها العالية.

2. هيباتيا:

يقال إنها ولدت في عام 360 ميلادي، كانت فيلسوفة وفلكية وعالمية رياضية يونانية في مصر ثم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، يعتقد أنها اخترعت العديد من الأدوات العلمية مثل الإسطرلاب، و الهيدرومتر، ويقال إنها حصلت على 190 درجة على مقياس الذكاء.

1. إديث ستيرن:

يقال إنها أذكى إمرأة في التاريخ، كانت طفلة عبقرية وكانت قادرة على إجراء حسابات والتحدث بجمل كاملة في سن مبكر جدًا، حصلت على العديد من شهادات التخرج قبل وصولها إلى 18 عامًا، لديها أكثر من 128 براءة اختراع، وحصلت على عدة جوائز مثل جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال الهندسة، وبلغت درجة ذكائها 200 وفي بعض الاختبارات سجلت أكثر من ذلك.

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