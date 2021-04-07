“مايند تيك” من مدينة هون يتأهب للبطولة الوطنية للروبوت

يستعد فريق “مايند تيك” في مدينة هون لخوض البطولة الوطنية للروبوتات التي ستنطلق في مدينة طرابلس خلال الأسبوع المقبل على مستوى ليبيا بمشاركة شباب مبدعين من شتى المدن الليبية في ابتكار الروبوت والأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن مدينة طرابلس قد احتضنت البطولة الوطنية للروبوت في ليبيا في نسختها الأولى سنة 2018 وتأجلت النسخة الثانية مذ اندلاع الحرب سنة 2019 م وتستأنف الجهات الراعية تنظيم النسخة الجديدة قريباً في مدينة طرابلس .

يشار إلى أن النسخة الأولى قبل “3” سنوات نظمتها ورعتها “هكسا كونشكن” وشركة تطوير للأبحاث بالشراكة مع الجمعية العربية للروبوت والمصرف الإسلامي الليبي وانتظمت فعالياتها في مدرسة الشهداء العالمية بمدينة طرابلس.

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