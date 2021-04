تعرّف على فوائد العسل الأسود للصحة وأنواعه

العسل الأسود (بالإنجليزية: Black Honey)، هو العسل الذي يتم استخراجه من نبات قصب السكر، ويمتاز بقوامه السميك اللزج ولونه الأسود، ويعرف أيضاً باسم عسل قصب السكر أو دبس قصب السكر (بالإنجليزية: Molasses).

يحتوي العسل الأسود على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، لذلك تتعدد فوائد العسل الأسود واستخداماته في مجال الصحة والتغذية.

تعرف في هذا المقال على أنواع العسل الأسود، والقيمة الغذائية له، وفوائده الصحية.

ما هو العسل الأسود؟

يعتبر العسل الأسود أحد المنتجات الثانوية لعملية استخلاص السكر من قصب السكر الخام. ويتم استخدامه أحياناً كمحلي باعتباره صحي أكثر من السكر الأبيض.

يستخدم عسل قصب السكر الأسود في تغذية الحيوانات كأحد مكونات العلف، وفي بعض عمليات استخراج الأدوية والفيتامينات، ومن فوائد العسل الأسود أيضاً استخدامه كمصدر للكربون في عمليات التخمير لإنتاج الإيثانول وحمض الستريك، والمواد الكيميائية الأخرى.

صناعة العسل الأسود

يتم تصنيع العسل الأسود من قصب السكر أو البنجر (الشمندر)، وتشمل عملية استخراجه مراحل متعددة من معالجة السكر، وفيما يلي الخطوات الرئيسية:

أولاً، الغسل والتقطيع : يتم غسل سيقان قصب السكر أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

: يتم غسل سيقان أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة. ثانياً، استخراج عصير السكر : يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك غلي شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر.

: يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر. ثالثاً، غلي دبس السكر: تكرر عملية غلي دبس السكر للمرة الثالثة لينتج العسل الأسود أو المعروف أيضاً باسم دبس السكر الأسود، والذي يحتوي على أقل نسبة من السكر مقارنة بمنتجات قصب السكر الأخرى.

أنواع العسل الأسود

يوجد أنواع مختلفة من دبس السكر، ويمتاز كل منها بخصائص مختلفة من حيث القوام، واللون، والنكهة، ونسبة السكر، ومن أنواع العسل الأسود ما يلي:

دبس السكر الخفيف (بالإنجليزية: Light Molasses) ، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز.

، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز. دبس السكر الغامق (بالإنجليزية: Dark Molasses) ، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة.

، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة. العسل الأسود (بالإنجليزية: Blackstrap Molasses)، وينتج بعد عملية الغليان الثالثة لدبس السكر، وهو أكثر أنواع دبس السكر تركيزاً وكثافة، وأغمقها لوناً، ويغلب عليه الطعم المر. كما يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن المستخلصة من قصب السكر، لهذا تشتهر فوائد العسل الأسود المتنوعة.

يوجد أنواع أخرى من العسل الأسود، مثل دبس السكر المعالج بالكبريت، والذي له صعم أقل حلاوة من غيره، ويتم إضافة الكبريت إليه كمادة حافظة تمنع تلف دبس السكر.

كما يمكن أن يتم صناعة العسل الأسود من السرغوم (بالإنجليزية: Sorghum) وهو نبات يشبه الذرة، والرمان، والخروب، والتمر.

