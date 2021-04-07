ظهور أولى صور Lenovo Legion 2 Pro مع تصميم جديد كليًا وكاميرا مختلفة

بدلًا من إطلاق هواتف ذكية تقليدية، قررت لينوفو التخصص في هواتف الألعاب تحت علامتها التجارية Legion، وأولى مخرجات هذا القرار كان هاتف Lenovo Legion المخصص للألعاب والذي تم إطلاقه في العام السابق، والآن تخطط الشركة لإطلاق الجيل الجديد من الهاتف، واليوم نحمل لكم أولى صور Lenovo Legion 2 Pro مع تصميم جديد كليًا وكاميرا مختلفة.

صور Lenovo Legion 2 Pro وأهم المعلومات حوله

تمت مشاركة الصور الحية عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، وفي واقع الحال، تصميم الهاتف حقًا مميز مع أنه غريب إلى حد كبير! يأتي الهاتف مع ظهر مقسوم إلى قسمين بشكل مشابه إلى أجهزة الألعاب المحمولة، وهذا بدوره سيجعل حمل الجهاز أسهل بطبيعة الحال دون احتكاك اليد بالكاميرا.

الكاميرا نفسها موجودة في منتصف الجهة الخلفية كما ترى من الصور، والظهر الخاص بالهاتف مقسّم كما نرى إلى ثلاث قطاعات، والقطاع الأوسط هو الذي يضم الكاميرات مع شعار Legion المميز! وفيما يلي نشارككم باقي الصور.

الشعار الأوسط يضم إضاءة RGB كما نلاحظ، هذا إلى جانب الكاميرات الخلفية بالطبع، إلى جانب ذلك، الهاتف سيقدّم نظام تبريد ثنائي بمروحتين منفصلتين، مع كاميرا سيلفي منبثقة بدقة 44 ميجابيكسل.

طبقًا للمعلومات السابق مشاركتها، الهاتف قادم مع شاشة أموليد بقياس ضخم 6.9 بوصة بدقة FHD+ مع تردد 144 هيرتز وحساسية لمس 720 هيرتز، وهي أرقام ضخمة بالتأكيد، هذا إلى جانب معالج سنابدراجون 888 وما يصل إلى 16 / 512 جيجابايت من الذواكر الرائدة من نوع LPDDR5 وUFS 3.1 للذواكر العشوائية والتخزينية على الترتيب.

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