أكسفورد ننتظر المزيد من البيانات حول مُشكلات نادرة لتخثر الدم لدى البالغين الذين تلقوا التطعيم

أوقفت جامعة “أكسفورد” مؤقتا تجربة لقاحها المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا” على الأطفال والمراهقين في بريطانيا .

وقالت أكسفورد الثلاثاء، إنها تنتظر المزيد من البيانات حول مُشكلات “نادرة لتخثر الدم” لدى البالغين الذين تلقوا التطعيم، مُشيرة إلى أن تعطيل التجربة أحدث ضربة للقاح بعد أن قيدت عدة دول استخدامه في ضوء تقارير عن مشاكل طبية بعد التطعيم به، – وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك –

وأوضحت أكسفورد أنه لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة في تجربة الأطفال، لافتة إلى أنها ستنتظر توجيهات من هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المُتحدة قبل اختبار أي جرعات أخرى.

وفي سياق مُتصل تجري وكالة الدواء الأوروبية مراجعة لتقارير عن جلطة دموية نادرة للغاية تعرف باسم تجلط الجيوب الوريدية الدماغية بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها يوم الأربعاء أو الخميس.

يُذكر أن شركة “أسترازينيكا” أجرت في مارس الماضي، مراجعة على من تلقوا لقاحها لفيروس كورونا، أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

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