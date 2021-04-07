خبراء يؤكدون على أهمية رسومات الأطفال في التواصل معهم

أكد علم النفس، أن الرسم يساهم في تعزيز الروابط الأسرية، ويُمكّن الوالدين أن يعرفا الكثير عن حالة الطفل النفسية من خلال رسوماته، حيث يعتبر الرسم شكل من أشكال التعبير، وأي شيء يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته ومشاعره.

ويؤكد الخبراء أنه على الآباء الاستفادة من كل فرصة ممكنة للرسم برفقة أطفالهم الذين سيكونون في غاية السرور بهذه المشاركة.

ونصح العلماء، بعد الاكتفاء بالإعجاب فقد لما يرسمه أطفالهم، بل عليهم معرفة ما يريدون قوله من وراء الرسم وترك المجال لهم للتعبير عن أفكارهم.

وشدّدت الكاتبة لاريسا مارولي، من الضروري، أن يعطي الآباء اهتماما أكبر لرسومات أطفالهم ولا يكتفوا بمجرد عبارة إعجاب دون التمعن فيها.

وأكدت مارولي، أن الطفل يريد في الواقع أن يقول لهم أمرا ما عبر الرسم، مشيرة إلى أن أي شيء يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته ومشاعره.

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