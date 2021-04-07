أفضل الهواتف الذكية صغيرة الحجم المتاحة للشراء الآن!

الهواتف الذكية هذه الأيام باتت أكبر حجماً، ولم تعد الشركات المصنعة للهواتف الذكية تركز على إنتاج الهواتف صغيرة الحجم رغم ذلك تظل تلك الهواتف ذات شعبية لدى قطاع من المستخدمين.

إذا كنت من هواة استخدام الهواتف الذكية صغيرة الحجم، فنحن هنا في هذا المقال سوف نرشح لك بعض المنتجات التي قد تكون مناسبة لك.

ايفون 12 ميني

هاتف ايفون 12 ميني يأتي بشاشة بقياس 5.4 إنش مستوية مع حواف نحيفة تعطي حجماً أصغر للهاتف. الهاتف يحمل شاشة OLED ومعالج A14 مثل باقي هواتف ايفون 12. يتمتع كذلك بأداء مميز للكاميرا ودعم إكسسوارات MegSafe.



أما عن العيوب، فأداء البطارية قد يكون دون المستوى المتوقع، كما لا يحتوي على شاحن أو سماعات في علبة الشراء ومعدل تحديث الشاشة هو المعدل التقليدي 60 هيرتز.

السعر يبدأ من 700 دولاراً أمريكياً لنسخة 64 جيجابايت

ايفون SE إصدار 2020

لمحبي اقتناء هواتف الايفون أيضاً قد يكون كذلك ايفون SE إصدار 2020 خياراً بديلاً، يأتي الهاتف بشاشة 5 إنش ومعالج A13 المستخدم في هواتف ايفون 11، وأداء جيد للكاميرا، ودغم الشحن اللاسلكي.

أما عن العيوب فأبرزها الأداء المتواضع للبطارية والتصميم القديم نسبياً والشحن البطيء بقوة 5 وات، وعدم وجود وضع ليلي للتصوير.

السعر يبدأ من 400 دولاراً أمريكياً لنسخة 64 جيجابايت

جوجل بكسل 5

هاتف جوجل بكسل 5 هو الآخر يأتي بوزن خفيف وتصمبك مميز وشاشة ذات أداء عالٍ وكاميرا تلتقط صوراً رائعة، وبطارية ذات عمر جيد، ونظام تشغيل نظيف وسريع مدعوم مباشرةً من جوجل. أما عن أبرز العيوب فهي وجود معالج متوسط الأداء.

السعر يبدأ من 700 دولاراً أمريكياً لنسخة 128 جيجابايت

Google Pixel 4a

نفس ما يقال عن هاتف جوجل بكسل 5 قد يقال هنا عن هذا الهاتف إلا أنه أرخص ثمناً حيث يبدأ سعره من 350 دولاراً أمريكياً لكن قد يعيبه مثلاً عدم دعم شبكات الجيل الخامس والتصميم البلاستيكي.

سامسونج جالكسي S21

الإصدار الأساسي من سلسلة سامسونج جالكسي S21 أيضاً يحجز مكانه في هذه القائمة للهواتف المميزة صغيرة الحجم من ناحية التصميم المميز والأداء الراقي للمعالج والكاميرا والشاشة. الهاتف يمكن شراؤه بسعر 800 دولاراً أمريكياً أو أقل، كما يمكن أيضاً شراء نسخة العام الماضي جالكسي S20 بسعر أرخص كهاتف بديل.

