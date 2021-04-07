5 جزر حول العالم تدفع لك مقابل العيش فيها

مع كل ما يحدث في العالم حالياً، يرغب الجميع في حزم حقائبه والسفر إلى مكان بعيد لأخذ قسطٍ من الراحة، وربما بدء حياة جديدة.

موقع “bestlifeonline” كشف في تقرير عن عدد من الجزر حول العالم التي يمكنها تحقيق رغبتك بالسفر إليها دون دفع أي مبلغ، بل ستحصل على أموال ومنزل من أجل بدء مشروع تجاري.

ولكن وجب التنويه أن العيش في هذه الجزر تحدياً ليس بالسهل، نظراً لقلة الخدمات المتوفرة، وربما لا ترى الكثير من الناس.

جزيرة سيسيليا في إيطاليا:

وفقًا لشبكة CNN العالمية، فإن عمدة كاماراتا وهي قرية صغيرة تقع على قمة تل جنوب باليرمو، يمنح فيلات تاريخية مجانًا للمقيمين الجدد من أجل إعادة بناء المجتمع، لكن هناك شرط حيث يجب على المالك الجديد إعادة ترميم وبناء الفيلا، ووضع وديعة بقيمة 5000 يورو سيتم استردادها بمجرد الانتهاء من عملية الترميم والتجديد، وإذا أنجبت أطفالًا ستمنحك الحكومة المحلية مكافأة قدرها 1000 يورو.

جزيرة انتيكيثيرا في اليونان:

في محاولة لإعادة توطين الجزيرة المرجانية، ترعى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية العائلات للانتقال إلى هذه الجزيرة التي يسكنها 20 عائلة فقط، في حال انتقالك للعيش في هذه الجزيرة ستحصل على أرض ومنزل وراتب شهري قدره 500 يورو في السنوات الثلاثة الأولى، وحتى الآن تم الموافقة على قدوم 4 عائلات جديدة.

جزيرة موريشيوس:

تشتهر هذه الجزيرة ببحيراتها وغاباتها، تقع في وسط المحيط الهندي قبالة سواحل مدغشقر، وكجزء من مخطط نمو الأعمال الذي تم إطلاقه في 2010، تمنح الحكومة راتبًا شهريًا قدره 500 دولار لمدة عام لأي وافد من أجل بدء مشروع خاص، قد لا يبدو المبلغ مغريًا لكن مع انخفاض تكلفة المعيشة في الجزيرة فإن هذا المبلغ يعني الكثير هناك.

جزيرة أرانمور في ايرلندا:

تبلغ مساحتها 8 أميال مربعة وتقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لايرلندا، في عام 2019 كان عدد المقيمين 469 شخصًا فقط، المسؤول عن الجزيرة أرسل رسائل إلى الأمريكيين والأستراليين يطلب منهم التفكير بالانتقال إليها، وعلى الرغم من عدم ذكر قيمة المبلغ الذي يتم منحه للوافدين، إلى أن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 800 ألف يورو.

جزيرة سارك:

تعد الجزيرة الأصغر من جزر القنال الأربع في إنجلترا، خالية تمامًا من السيارات مما يعني أنها مثالية لعشاق الهواء والتنزه سيرًا على الأقدام أو ركوب عربات الخيل، تتميز بشواطئ رملية وحياة برية مثيرة، ومع ذلك فقد غادر عدد من الشباب للعيش في المدن الكبرى في إنجلترا، ويبلغ عدد سكانها حاليًا 500 شخص وهناك مبادرة حالية للتنقل المجاني إليها دون الكشف عن مبلغ معين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية