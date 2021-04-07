سامسونج تقرر إيقاف تصنيع نسخة Exynos من هاتف جالكسي S20 FE

أطلقت سامسونج هاتف جالكسي S20 FE في العام السابق، وهذا الهاتف قد جاء تحت مصطلح Flagship Killer، ذلك نظرًا لأن الهاتف يقدم مواصفات عالية في مقابل سعر منخفض، وهذا الهاتف كما نعلم يعتمد على معالج إكسينوس 990 القديم نسبيًا في نسخة 4G وعلى معالج سنابدراجون 865 في نسخة 5G منه، لكن يبدو أن الهاتف سينتقل للاعتماد على سنابدراجون بشكل كامل.

هاتف جالكسي S20 FE يتخلى عن معالج إكسينوس

بشكل عام وكما لاحظنا من الأسطر السابقة فهناك نسختين من هذا الهاتف، نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع فقط مع معالج إكسينوس 990، في مقابل نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس مع معالج سنابدراجون 865، لاحقًا بدأنا في رؤية نسخة أخرى من النسخ الداعمة لشبكات الجيل الرابع فقط في اختبارات الأداء.

طبقًا للمسرّب المعروف Ice Universe فسامسونج قد اتخذت قرارًا بإيقاف نسخة معالج إكسينوس 990 بشكل عام، وسيتم استبدالها بمعالج سنابدراجون 865+.

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هذه الخطوة بالطبع ممتازة، بعد فترة قليلة سيكون بإمكانك شراء هاتف جالكسي S20 FE مع شريحة أعلى أداءًا من جميع النواحي، لكن هذه الخطوة قد تكون خطيرة جدًا على سامسونج نفسها حيث أن المستخدمين الذين اشتروا نسخة إكسينوس 990 سيشعرون بالظلم بعد إطلاق معالج أفضل بنفس السعر!

معالج سنابدراجون 865+ أو حتى 865 العادي بالطبع يقدم أداء أعلى بشكل كبير سواء على صعيد المعالجة، استهلاك الطاقة أو حتى أداء الكاميرا نفسها! ما رأيك؟