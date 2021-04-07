تامر حسني بديلاً لأنغام في تتر مسلسل “نسل الأغراب”

أكد الفنان أحمد السقا اتفاق الجهة المنتجة لمسلسل نسل الأغراب مع الفنان المصري تامر حسني، لأداء تتر المسلسل عوضاً عن الفنانة أنغام.

ونشر الفنان أحمد السقا تفاصيل الاتفاق على حسابه في إنستغرام وقال: “أخي العزيز النجم تامر حسني سيغني تتر نسل الأغراب”.

من جانبه نشر مخرج العمل محمد سامي ذات الصورة وعلّق عليها بالقول: “تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول تامر حسني”.

وكانت النجمة المصرية أنغام قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاقها مع المخرج محمد سامي على أداء تتر العمل وبعض الأغنيات الداخلية، وقامت بتسجيلها بالفعل، قبل أن يقرر المخرج استبعادها لعدم تماشي الأغاني مع طبيعة الدراما الصعيدية.

يذكر أنّ إدارة النجمة المصرية أصدرت بياناً أكدت من خلاله اعتذار النجمة المصرية عن العمل، دون أن تكشف الأسباب التي دفعتها لهذا الاعتذار.

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