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عملية ولادة تُغيّر مسار طائرة مصرية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت طائرة مصرية إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في أسوان، وذلك بعد ولادة امرأة من التشاد على متنها.

حيث تفاجأ كابتن الطائرة المنطلقة من العاصمة التشادية نجامينا إلى العاصمة المصرية القاهرة بشعور المرأة بآلام المخاض، وطلب من طاقمه اتباع كافة الإرشادات للحفاظ على سلامة الراكبة.

وبالفعل نجح طاقم الطائرة بمعاونة مساعد قائد الطائرة سيف الدين جمال والدكتورة ليلى محمد أبو بكر التي كانت موجودة بالصدفة على متن الطائرة، في مساعدة السيدة التشادية على إنجاب طفلها أثناء مرور الطائرة فوق العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال محمد مختار كابتن الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية، إنّه قرر تغيير مسار الطائرة والهبوط في أسوان من أجل التأكد من سلامة الراكبة.

يذكر أنّ الطائرة المصرية واصلت طريقها لمطار القاهرة الدولي بعد التوقف القصير في أسوان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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