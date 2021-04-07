تزايد المخاوف من لقاح أسترازينيكا.. مسؤول يؤكد علاقته بتجلط الدم

قال مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية “ماركو كالفاليري” في مقابلة صحفية مع صحيفة “إل مساجيرو” الإيطالية، إنّ هناك علاقة وثيقة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم.

وأكد عدم معرفتهم هذه الصلة، ولا الأسباب التي تؤدي لحدوث مثل ردة الفعل هذه.

وأشار إلى أنّهم يسعون الآن لاكتشاف الأسباب التي تؤدي لهذا الضرر ومحاولة معالجتها، لأنّهم عجزوا حتى الآن عن فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك.

يُذكر أن لقاح أسترازينيكا تسبب في حدوث حالات من تجلط الدم لدى الحاصلين عليه، كما أدّى لوفاة عدة أشخاص، وهذا ما دفع العديد من الدول الأوروبية لإيقاف التطعيم به بشكلٍ مؤقت.

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