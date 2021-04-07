تطبيق فيسبوك – كيفية إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو ؟

تطبيق فيسبوك هو أشهر التطبيقات وأكثرها رواجاً على الهواتف الذكية رغم ذلك عند تثبيته عند بعض الخيارات الافتراضية الغير مناسبة مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو ويمكن إيقاف ذلك بخطوات بسيطة.

إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو في تطبيق فيسبوك ليس فقط لإيقاف الإزعاج غير المرغوب به بل أيضاً من أجل إيقاف استنزاف باقة الإنترنت، وتشغيل فقط مقاطع الفيديو التي تريد.

إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في فيسبوك على الايفون

افتح تطبيق فيسبوك واذهب للقائمة

اضغط على الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy > ثم اضغط على الإعدادات Settings.

قم بالتمرير لأسفل واختر الفيديو والصور.

من قائمة التشغيل التلقائي يفضل اختيار عدم التشغيل التلقائي للفيديو Never Autoplay Videos.

على الأندرويد

افتح تطبيق فيسبوك واذهب للقائمة

اضغط على الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy > ثم اضغط على الإعدادات Settings.

بعد التمرير، اختر الوسائط المتعددة وجهات الاتصال Media and Contacts.

اختر التشغيل التلقائي Autoplay.

يفضل اختيار عدم التشغيل التلقائي للفيديو Never Autoplay Videos.

** هناك خيار أيضاً من أجل تشغيل الفيديو التلقائي عند الاتصال عبر الوايفاي On Wi-Fi Only.