أغرب مكافأة.. صاحب مطعم يعرض وظيفة على لص سرقه

تفاجأ “كارل ولاس” صاحب مطعم بمدينة “أوغوستا” بولاية جورجيا الأمريكية، بقيام لص باقتحام مطعمه السبت الماضي، وسرقة آلة النقود الفارغة.

وقال كارل إنّه غضب كثيراً عندما اكتشف السرقة، وكتب تدوينة على حسابه في فيس بوك دعا من خلالها اللص للجلوس معه؛ من أجل مساعدته ومعرفة الأسباب التي دفعته للسرقة.

وأكد كارل للص المجهول أنّه لن يقوم بإبلاغ الشرطة، وعرض عليه وظيفة للعمل لديه لكي يبتعد عن السرقة.

وعبّر صاحب المطعم عن أسفه لاتباع اللص طريق السرقة، وقال إنّه يُعرض حياته للخطر في كل مرة يقوم فيها بسرقة جديدة، لذلك أراد مساعدته على التخلص من هذا الطريق والعودة لجادة الصواب.

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