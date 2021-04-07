كورونا يُدخل ياسمين صبري الحجر الصحي

أكدت مجموعة من الوسائل الإعلامية إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا المستجد، ودخول زوجته الفنانة ياسمين صبري الحجر الصحي.

وقالت المصادر إنّ نتيجة المسحة التي أجراها أحمد أبو هشيمة بعد شعوره بأعراض كورونا جاءت إيجابية، وهذا ما جعله يتبع البروتوكول الصحي المعمول به في مصر، والقاضي بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته.

من جانبها قالت الفنانة المصرية ياسمين صبري إنّها دخلت الحجر الصحي وتشعر بالقلق بعدما غادر زوجها المنزل، وأكدت إجراءها لمحسة طبية يوم الاثنين، وقالت إنّها تنتظر نتيجتها.

وتوقعت الفنانة المصرية أن تكون نتيجة المسحة إيجابية، لأنّها الشخص الأكثر مخالطة لأبو هشيمة.

يشار إلى نتيجة المسحة التي قامت بها ياسمين صبري ستظهر مساء اليوم.

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