هاتف صيني جديد ببطارية قوية وسعر منخفض

كشفت شركة جيوني الصينية عن هاتفٍ جديد ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، ومواصفات مميزة أطلقت عليه Gionee P15 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تيك Helio G35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.82 بوصة، ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وجودة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها لسعات أكبر من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، واي في، بلوتوث، مستشعر للبصمات، مكان لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 144 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية