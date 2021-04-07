واتساب يطرح ميزة طال انتظارها.. نقل الدردشات

أكدت شركة “فيس بوك” الأمريكية المالكة لتطبيق واتساب الشهير، إطلاقها قريباً ميزة ينتظرها مستخدمو التطبيق منذ مدة طويلة تُسهل عملية نقل الدردشات بين نظامي أندرويد وأي أوي إس.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين بين الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، وذلك من خلال تحديث واتساب، وربط حسابه الموجودة على نظام أندرويد مثلاً بحسابه الموجود على حساب أي أو إس، وذلك لتتم عملية نقل الدردشات بأفضل صورة ممكنة.

يشار إلى أنّ واتساب يتيح حالياً نسخ الدردشات احتياطياً على تطبيق تخزين سحابي تابع لجهة خارجية، دون أن يدعم ترحيل الدردشات من جهاز لآخر.

يذكر أنّ واتساب بدأ يختبر في الإصدار التجريبي 2.21.8.1 معاينة الوسائط الأكبر، حيث ستظهر الصور على واتساب بالطريقة التي يتم تحميلها في الأصل دون أن يقوم التطبيق بقص أي جزء منها.

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