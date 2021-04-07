سيارة كهربائية جديدة تفوق قدرة بطاريات تسلا

أعلنت شركة جنرال موتورز GM عن ابتكار بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تُوفر طاقة تشغل السيارات لمسافة تعادل 630 كيلومتراً أو أكثر بعد جلسة شحن واحدة، أي أكثر بقليل من نطاق قيادة أي سيارة تسلا، والأهم أنه يمكن إنتاجها بتكلفة أرخص من بطاريات الموجودة في السوق الآن.

ستستخدم بطاريات جنرال موتورز الجديدة في العديد من سياراتها الكهربائية الجديدة بالكامل، بما في ذلك سيارة كاديلاك رباعية الدفع الفاخرة. كما تأمل جنرال موتورز أيضاً ترخيص تقنية بطارياتها لشركات أخرى.

هذا الإعلان عن البطارية الجديدة هو جزء من عرض أوسع حول خطط الشركة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تقول الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز إن الشركة “تتجه نحو مستقبل كهربائي بالكامل لأننا نعتقد أن تغير المناخ مشكلة حقيقية ولهذا ستستثمر الشركة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً في أبحاث لتطوير السيارات الكهربائية بين عامي 2020 و2025.

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