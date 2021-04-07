بالخطأ.. شخصان يُشوهان لوحة بقيمة 500 ألف دولار

تسبب شاب وفتاة من كوريا الجنوبية بتدمير لوحة للفنان الأمريكي جونون بقيمة 500 ألف دولار، بعدما رسما عليها خطوطاً عشوائية.

وقالت إحدى الصحف البريطانية إنّ الشابين استخدما الطلاء الموجود أسفل اللوحة التي رسمها جونون في العاصمة الكورية الجنوبية عام 2016، ظنّاً منهما أنّ اللوحة تشاركية، ويحق للجميع المشاركة فيها.

من جهةٍ أخرى قالت السلطات الكورية الجنوبية إنّها تعرّفت على الشابين الذين قاما بهذا الأمر، وقالت إنّ الطلاء والفرشاة وُضعا أمام اللوحة كجزء منها، وبأنّ الشابين لا يعلمان بهذا الأمر.

وأشارت السلطات الكورية الجنوبية لأنّها لن تتخذ أي إجراء بحق الشاب والفتاة، لأنّهما اقترفا الخطأ بدون تعمد، وقالت إنّها نقلت اللوحة بعد الحادث لمكان آخر، وأحاطتها بسور وبجواره لافتة كتب عليها ممنوع اللمس.

يُذكر أنّ مصدرا مقربا من الفنان جونون أكد عدم رغبة الرسام في التعليق على هذا الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية