شاب يلقى مصرعه بسبب عقوبة مخالفة الحظر

تسببت العقوبة التي فرضتها الشرطة الفلبينية على الشاب “دارين مانوج بيناريدوندو” لمخالفته الحظر الصحي في وفاته.

وكان الشرطة في مدينة جنرال ترياس الواقعة بالقرب من العاصمة مانيلا، قد أوقفت الشاب البالغ من العمر 28 يوم 3 أبريل الجاري، وهو يشتري زجاجة ماء من أحد المتاجر بعد سريان حظر التجول المفروض في البلاد منذ الساعة السادسة مساءً.

وفرض رجال الشرطة على الشاب ممارسة تمرين سكوات بـ100 مرة، ودفعوه لتكرار الأمر 3 مرات لعدم إتقانه للتمرين في المرة الأولى والثانية.

وبحسب زوجته ريتشيلين فإنّ دارين عاد إلى المنزل مرهقاً، ولم يستطع الوقوف على قدميه لمدة يوم كامل، بالإضافة لزحفه على الأرض بسبب معاناته من ألم شديد في ركبتيه ورجليه، قبل أن يصاب بنوبة قلبية أدّت لوفاته.

وتسببت وفاة الشاب الفيتنامي بانتشار حملة على الإنترنت قام بها عدد من الناشطين، بهدف محاسبة رجال الشرطة الذين تسببوا بوفاته.

من جهةٍ أخرى ندّد أحد المسؤولين بالأمر، وأكد فتح السلطات تحقيقاً في الحادث، وقال إنّ هذه التصرفات غير مقبولة، وأنّ الحكومة لم تفرض أي عقوبات على مخالفي الحظر.

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