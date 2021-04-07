المفصل الصناعي لا يمنع من ممارسة الرياضة بهذه الشروط

أكدت الجمعية الألمانية الرياضية في “كولن” إمكانية ممارسة الأشخاص الذين يمتلكون مفصلاً صناعياً للتمارين الرياضية.

وقالت إنّ تركيب مفصل ركبة أو ورك أو مفصل كتف صناعي، لا يمنع من ممارسة التمارين الرياضية في حال التزم الشخص بعدد من الشروط.

وحددت الجمعية الألمانية هذه الشروط بمرور 6 أشهر على إجراء العملية الجراحية، وعدم معاناته من أي آلام، بالإضافة لتمتع المفصل الصناعي بحركية كافية، وعدم معاناة الشخص من أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الجمعية للرياضات التي يمكن للشخص ممارستها بأمان وحددتها بالسباحة، ركوب الدراجات، الرقص، والتجديف، وحذرت من ممارسة الرياضات التي تحتاج حركات واستدارة مفاجئة كالقفز، تقاطع الساقين، الرياضات القتالية، الإسكواش والجمباز.

ودعت المرضى الذين ركّبوا مفصلاً لاستشارة الطبيب قبل العودة لممارسة التمارين الرياضية، وأكدت على أهمية التوقف عن ممارسة الرياضة في حال أصيب الشخص بالالتهاب، أو شعر بعدم ثبات المفصل الاصطناعي.

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