الوسط الفني المصري يفقد سيد عثمان

فقد الوسط الفني المصري الفنان سيد عثمان الذي توفي اليوم بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وأعلن صديقه الفنان منير مكرم نبأ وفاة صديقه، حيث كتب في صفحته على الفيس بوك: “الدوام لله، الفنان سيد عثمان”.

ويُعد الفنان الراحل الذي بدأ مسيرته في منتصف تسعينيات القرن الماضي واحداً من أهم الفنانين، حيث ساعده شعره الأبيض المميز على تجسيد شخصية رجل الأعمال، رجل القانون، الطبيب، والمسؤول.

يشار إلى أنّ الفنان الراحل شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام نذكر منها شباب رايق جداً، يا رجال العالم اتحدوا، العصيان، أسمهان، محمود المصري، الناجون من النار، الجراح، النمس، دم الغزال، قلب جريء، وغيرها من الأعمال.

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