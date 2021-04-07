نتفليكس تشتري مسلسلاً وثائقياً عن “كانييه وست”

أكدت مصادر مقربة من منصة نتفليكس شراء المنصة لمسلسل وثائقي جديد يروي قصة حياة مغني الراب الشهير “كانييه وست”، في السنوات الـ20 الأخيرة.

وقالت مجلة “بيلبيورد” الأمريكية إنّ نتفليكس لم تختر الاسم النهائي للمسلسل المتوقع عرضه في الخريف القادم.

وأشارت المجلة إلى أنّ شبكة نتفليكس دفعت مقابل الحصول على المسلسل 30 مليون دولار أمريكي.

وأكدت المصادر أنّ الثنائي الإخراجي كودي وتشيك سيقومان بالإشراف على إخراج العمل.

يشار إلى أنّ كودي وتشيك المتخصصين في صناعة مقاطع الفيديو الموسيقية سبق أن تعاونا مع المغني في عدد من أغانيه.

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