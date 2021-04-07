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نتفليكس تشتري مسلسلاً وثائقياً عن “كانييه وست”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مقربة من منصة نتفليكس شراء المنصة لمسلسل وثائقي جديد يروي قصة حياة مغني الراب الشهير “كانييه وست”، في السنوات الـ20 الأخيرة.

وقالت مجلة “بيلبيورد” الأمريكية إنّ نتفليكس لم تختر الاسم النهائي للمسلسل المتوقع عرضه في الخريف القادم.

وأشارت المجلة إلى أنّ شبكة نتفليكس دفعت مقابل الحصول على المسلسل 30 مليون دولار أمريكي.

وأكدت المصادر أنّ الثنائي الإخراجي كودي وتشيك سيقومان بالإشراف على إخراج العمل.

يشار إلى أنّ كودي وتشيك المتخصصين في صناعة مقاطع الفيديو الموسيقية سبق أن تعاونا مع المغني في عدد من أغانيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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