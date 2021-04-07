“تيك توك” يُطلق خيار الترجمة التلقائية لمقاطع الفيديو

كشفت منصة تيك توك عن ميزة الترجمة التلقائية بشكلٍ رسمي لجميع مستخدمي التطبيق الشهير.

وقال المسؤولون عن التطبيق إنّ هذه الميزة ستساعد المستخدمين على فهم محتوى المنشور، خاصةً أولئك الذين يعانون من مشاكل في السمع، حيث يكفي أن يقوموا بتفعيلها ليتم ترجمة المستوى المسموع بشكلٍ تلقائي.

وقالت المنصة إنّ المستخدمين سيكونون قادرين على تفعيل الميزة أو إلغائها في أي وقت، بطريقة مشابهة لما يقوم به موقع يوتيوب من خلال خيار الترجمة، وهذا ما يجعل المستخدمين قادرين على الاختيار بين المحتوى السموع والمحتوى المترجم.

وتسعى تيك توك من خلال إطلاق هذه الميزة مساعدة المستخدمين على فهم مقاطع الفيديو، ومساعدة صناع المحتوى على نشر مقاطعهم بشكلٍ أكبر.

يشار إلى أنّ تيك توك أطلقت بالإضافة للميزة السابقة ميزات أخرى أبرزها إمكانية استبدال الصور المصغرة المتحركة بصور ثابتة، وأضافت خيارات تحذر من خلالها صناع المحتوى في حال كان المحتوى الذي ينشرونه حساساً، أو مخالفاً لقوانين النشر.

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