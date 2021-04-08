مميزات رائعة في هاتف أوبو الجديد

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Reno 5Z 5G.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimesity 8000U ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، وجودة عرض Full HD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وبصمة مدمجة في الشاشة، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، تقنية NFC، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 395 دولارا أمريكيا.

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