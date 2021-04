تعرف على أفضل 4 فواكه لمرضى السكري

خبراء الصحة كشفو أن مرضى السكري يتناولون أطعمتهم بحذر شديد، خوفا من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأضاف الخبراء، أن تناول بعض الأطعمة والفواكه، قد يؤدى إلي العديد من المضاعفات، لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي لضبط مستوياته داخل الجسم، بحسب ما ذكر تقرير لموقع “إكسبريس”.

وأكد التقرير أن هناك بعض الفواكه التي يطلق عليها فواكة “سوبر فود”، والتي تساعد في الحماية من أعراض ارتفاع السكر في الدم، الذي يؤثر على حوالي 5 ملايين شخص في المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن تناول ثمار الحمضيات، يعتبر من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تعد وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.

وأوضح التقرير أن أفضل أنواع الحمضيات لمرضى السكرى البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض، لأنها غنية بفيتامين سي.

وتحتوي حبة برتقالة كبيرة على كل فيتامين سي الذي تحتاجه يوميًا، والتي تعمل على موازنة ضغط الدم.

ويعد التوت من الفواكه الغنية بمركبات الإنثوسيانين، والتي تعمل علي مقاومة الأنسولين وتحسن حساسية الإنسولين.

وأشار الخبراء إلى أن التوت الأزرق والفراولة يعدا من الفاكهة الصحية التي تعمل علي ضبط مستويات السكر بالدم.

