دراسة: نتائج مُذهلة لتأثير الشكولاتة على الذاكرة والقلب

دراسة علمية حديثة، كشفت أن الشوكولاتة، تلعب دورا هاما في تنشيط الذاكرة والدورة الدموية.

ووفق ما ذكر موقع إذاعة “مونت كارلو” فإن مجموعة من العلماء في جامعة كولومبيا، الأمريكية، أجروا دراسة لمعرفة تأثير الكاكاو الذي تصنع منه الشكولاتة على الدماغ، والقلب.

وتضمنت الدراسة، إعطاء مجموعة من المتطوعين شوكولاتة غنية بمادة الفلافانول، والتي تعمل كمضاد للأكسدة، لمدة 3 أشهر، ولمجموعة أخرى، شكولاتة مخففة جدا بالفلافانول.

وأظهرت نتيجة التجربة أن المجموعة الأولى لديها تدفق دم أكبر في الجزء المرتبط بالذاكرة من الدماغ، وبدا أعضاء هذه المجموعة وكأنهم أصغر من سنهم الحقيقي.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن الشوكولاتة تساهم بدور كبير في تنشيط الذاكرة والقلب والدورة الدموية، مع تقدم العمر. كما خلصت الدراسة إلى أن الشكولاتة تساعد في تحسين مناعة الجسم ورفع الروح المعنوية.

وتنطبق نتائج الدراسة على الشوكولاتة السوداء التي تحتوي على 40% على الأقل من الكاكاو، وليس الشوكولاتة الممزوجة بالحليب المشبعة بالسكر والتي تضر بالصحة لدى الإكثار من تناولها.

