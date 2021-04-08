“الصحة العالمية” تعلق على الصلة المحتملة بين لقاح “أسترازينيكا” والجلطات

علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على تصريحات وكالة الأدوية الأوروبية بشأن العلاقة بين لقاح “أسترازينيكا” والإصابة بالجلطات الدموية.

وقالت المنظمة إن حدوث تجلط للدم بعد تلقي اللقاح البريطاني أمر “ممكن ولكنه غير مؤكد”، مشيرةً إلى الحاجة لإجراء دراسات متخصصة، لفهم الصلة بينهما.

ومع ذلك، وصف خبراء المنظمة في مجال اللقاحات، الجلطات الدموية الناتجة عن التطعيم بهذا اللقاح بـ”المخاطر النادرة جدًا رغم كونها خطيرة”، على حد تعبيرهم، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وكانت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، قد أعلنت عن اكتشاف صلة بين اللقاح الذي طورته شركة “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد وظهور جلطات دموية لدى بعض الحاصلين عليه، وهذا ما دفعها إلى إدراجها في قائمة الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم به.

المصدر: الكونسلتو

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