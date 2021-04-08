شائعات – تحديث iOS 15 قد يحمل المزايا الآتية!

تحديث iOS 15 وأنظمة تشغيل ابل الأخرى سوف يتم الإعلان عنها في بداية شهر يونيو القادم خلال مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021، والآن تظهر تسريبات استباقية حوله.

إعادة تصميم مركز التحكم

تقول الشائعات والتي مصدرها موقع iPhone Soft أن ابل سوف تعيد تصميم مركز التحكم في نظام iOS 15 استلهاماً لمركز التحكم الموجود في نظام macOS 11 Big Sur على أجهزة الماك.



الأيقونات والخيارات في مركز التحكم على نظام ماك أصغر حجماً وأكثر قرباً من بعضها البعض، كما أنها يمكن تخصيصها بسهولة عبر السحب والإفلات.

مركز التحكم يعنبر جزءًا جوهرياً من واجهة نظام التشغيل، لذا أي تغيير فيه سوف بكون واضحاً و ملموساً ومؤثراً على تجربة الاستخدام.

دعم بصمات الأصابع وبصمة الوجه معاً

تقول التسريبات أيضاً أن تحديث iOS 15 سوف يدعم تأكيد الهوية المزدوج عبر التحقق من بصمة الإصبع وبصمة الوجه في آن واحد قبل فتح قفل شاشة الايفون.

لا يوجد أي هاتف ايفون يضم ميزة يصمة الإصبع مع بصمة الوجه لذا نتوقع أن تكون تلك الميزة حاضرة مع هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري بشكل حصري.

هذه الميزة قد تكون من أجل رفع مستوى الأمان في الايفون عبر التحقق من بصمة الإصبع والوجه معاً.

يجب أن نأخذ تلك التسريبات بعين الحذر والحيطة لأن مصدرها موقع iPhone Soft الذي لا تصدق توقعاته وتسريباته في كل المرات.

تسريبات سابقة قابت أن ابل ربما تفكر في جعل التحديثات الأمنية مستقلة ومنفصلة عن التحديثات الدورية للنظام مع إتاحة خيار تثبيت التحديثات الأمنية فقط وهو ما يحدث بالفعل حالياً في نظام الماك.

بحسب الموقع الفرنسي iPhoneSoft أيضاً فإن تحديث iOS 15 لن يدعم 3 هواتف ايفون هي: ايفون SE الجيل الأول الذي صدر عام 2016 بالإضافة إلى ايفون 6s وايفون 6s بلس اللذان صدرا عام 2015.