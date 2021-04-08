تونس تفرض حجر تجول حتى نهاية أبريل بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت الهيئة التونسية لمجابهة فيروس كورونا فرض حظر للتجول من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا، ابتداء من 9 أبريل وحتى نهاية الشهر الحالي؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خاصة بالسلالة البريطانية.

وفرضت الهيئة وفق لبيان لها، الأربعاء، الحجر الصحي لمدة 5 أيام على كافة الوافدين إلى تونس وإظهار تحليل PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وفي سياق متصل توقع وزير الصحة فوزي مهدي زيادة الطلب على أسرة الانعاش والأوكسجين بالمستشفيات في وقت وصلت فيه طاقة الإيواء بأسرة الانعاش إلى 80 % مقابل 50 %لأسرة الأوكسجين.

يذكر أن تونس تشهد تدهور للوضع الوبائي، وانتشار السلالة البريطانية، حيث سجلت الثلاثاء، 48 حالة وفاة و 1866 إصابة جديدة بالفيروس .

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