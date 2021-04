باحثون في جامعة “كوليدج لندن” البريطانية زعمو أنهم نجحوا في إعادة إنتاج رقمية لأقدم جهاز حاسوب تماثلي على الإطلاق واكتشفوا كثيراً من أسراره.

ويتعلق الأمر بـ”آلية أنتيكيثيرا” وهي جهاز ميكانيكي اخترعه الإغريق بهدف التنبؤ بالأحداث الفلكية وعثر عليه في حطام قديم جرفته المياه بالقرب من جزيرة كريت في عام 1901.

وبحسب موقعLive Science العلمي فقد تنبأت هذه الآلية بدقة بظواهر مثل خسوف القمر والشمس وكذلك مواقع الشمس والقمر والكواكب، كما تتبعت كذلك مواعيد الألعاب الأولمبية الشهيرة لدى اليونان القدماء. وعلى الرغم من أنها ليست قابلة للبرمجة بالمعنى الحديث، إلا أن البعض يطلقون عليها اسم “أول كمبيوتر” تماثلي.

وعلى الرغم من سنوات من الدراسة والنقاش، لم يتمكن العلماء أبداً من إعادة إنتاج آلية الجهاز المذهل بالكامل من قطعة النحاس التالفة والمتآكلة الموجودة في الحطام الذي عثر عليه.

لكن الباحثين الآن في الجامعة البريطانية يقولون إنهم أعادوا تصميم الجهاز بالكامل، من الحسابات القديمة المستخدمة في إنشائه، ويقومون الآن بمحاولة معرفة ما إذا كان يعمل فعلاً.

وكتب الباحثون في دورية “ساينتفك ريبورتس” العلمية: “يكشف عملنا أن آلة أنتيكيثيرا هي تصميم مذهل، صمم بهندسة رائعة ونتج عنه جهاز عبقري. إنه يتحدى كل تصوراتنا المسبقة حول القدرات التكنولوجية لليونانيين القدماء”.

كما اعتبر المؤلف المشارك آدم ووجيك، عالم المواد في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن “الاختلاف في التعقيد بين هذا الجهاز وكل الأجهزة الأخرى التي صنعت في نفس الوقت تقريباً كبير للغاية”.وفقا لقناة مونت كارلو الدولية.

على مر السنين تكهن العلماء بأن الآلية قد تكون مرتبطة بطريقة ما بأرخميدس (287-212 قبل الميلاد)، أحد أشهر علماء الرياضيات والمخترعين في التاريخ، حيث أن اللغة المنقوشة على الجهاز تشير إلى أنه صُنع في كورنث أو سيراكوز حيث كان أرخميدس يعيش.

The post علماء يتمكنون من فك أسرار أقدم جهاز كمبيوتر صنع منذ 2000 عام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا