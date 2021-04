طاقم أحد مستشفيات كولومبيا لمعمرة تبلغ من العمر 104 أعوام بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا للمرة الـ2 في أقل من عام.

وتلقت كارمن هيرنانديز ترحيبا حارا من الأطباء والممرضين الذين اصطفوا على طول ممرات مستشفى جامعة سان رافائيل دي تونغا في مدينة تونغا أثناء نقلها إلى خارج المستشفى الذي قضت فيه 21 يوما. وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتم تشخيص إصابة هيرنانديز بكورونا المستجد لأول مرة في يونيو من العام الماضي وتم علاجها في دار رعاية المسنين في سان خوسيه الذي تعيش فيه منذ 25 عاما.

وعلى الرغم من تطعيمها ضد الفيروس في فبراير من هذا العام، تم تشخيص إصابة هيرنانديز بكورونا للمرة الثانية في مارس، ودخلت إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وبعد شفائها من كورونا للمرة الثانية، نقلت هيرنانديز في سيارة إسعاف إلى دار الرعاية الذي تعيش فيه.

ولم يقتصر الأمر على هزيمة هيرنانديز على لكورونا مرتين فحسب، بل تعافت أيضا من سرطان الجلد.

وهي ولدت في مدينة تونغا في 14 يوليو 1916 ولديها ابنة تبلغ من العمر حوالي 70 عاما.

The post معمرة كولومبية تهزم كورونا للمرة الـ2 في أقل من سنة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا