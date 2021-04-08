مجلة فوربس تكشف عن قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2021

أعلنت مجلة فوربس قائمة أغنى أغنياء العالم التي ضمت أكثر من 2755 مليارديرا ليكون بذلك العدد رقماً قياسياً، وحول هذا الموضوع قال كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، في مقابلة مع رويترز “شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر”.

وتصدر القائمة للعام الرابع على التوالي مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، و قفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من ال31 العام الماضي.

وبلغ مجموع ثروة أصحاب المليارات قيمة تصل إلى 13.1 تريليون دولار العام الحالي، أي أعلى بثمانية تريليونات من العام الماضي بسبب انضمام 493 وافد جديد للقائمة، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

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