رسمياً – الإعلان عن موعد مؤتمر جوجل I/O 2021 وهذه أبرز التوقعات!

مؤتمر جوجل السنوي من الأحدث المهمة التي يتابعها هواة التقنية بشغف. العام الماضي تم إلغاء المؤتمر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد لكن هذا العام قررت جوجل إقامة مؤتمر لها عبر الإنترنت.

مؤتمر جوجل Google I/O 2021 سوف ينعقد هذا العام في الفترة بين 18 إلى 20 مايو المقبل، والتسجيل الآن متاح مجاناً لمن يود الحضور.

مؤتمر جوجل Google I/O 2021 هو مؤتمر جوجل السنوي للمطورين وتعاد جوجل الكشف فيه عن أحدث منتاجاتها التقنية والحلول البرمجية لديها، وهو يعادل مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 الذي بدوره سوف ينعقد هذا العام في الفترة بين 7 إلى 11 يونيو المقبل.

يمكن الآن التسجيل مجاناً لحضور فعاليات المؤتمر الذي سوف يتم بثه عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي Google I/O 21 وبذلك بالإمكان حضور ورش العمل والتفاعل مع المحاضرين خلال فترة المؤتمر.

سابقاً كان حضور هذا المؤتمر يتطلب دعوة مباشرة من جوجل أو شراء تذكرة والسفر إلى كاليفورنيا خصيصاً من أجل الحضور، لكنك بعد التسجيل سوف تحضر المؤتمر الافتراضي عبر الإنترنت بدون أي تكلفة.

أبرز التوقعات لمؤتمر جوجل هذا العام