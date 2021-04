القبض على مشعوذ يحمل شهادة دكتوراه فخرية مزورة من الجامعة العربية

موقع تلفزيون “النهار” الجزائري كشف ملابسات الإطاحة بمشعوذ شهير في مدينة العوينات، كان ينصب على زواره مستغلا في ذلك شهادة فخرية مزورة من الجامعة العربية.

وأوضح الموقع أن المشعوذ المشتبه به في العقد الخامس من العمر، ويوصف بأنه “أكبر مشعوذ في المنطقة الشرقية لولاية المدية”، وأنه مختص ” في النصب على زواره باستغلال شهادة فخرية من الجامعة العربية (في ولاية تبسة) مزورة ومنسوخة بواسطة الكاشف الضوئي”.

كما أفيد بتوقيف 5 أشخاص من زبائن المشعوذ من أعمار مختلفة، علاوة على “حجز عدة كتب تستخدم في الشعوذة وطلاسم وعقاقير مجهولة”.

وذكت القناة التلفزيونية المحلية أن العملية التي نفذتها الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة العوينات أتت “عقب اكتشاف تردد غرباء على متن سياراتهم قادمين من بلديات مجاورة، بينهم نسوة، على منزل المشتبه فيه، ليتم تفعيل العمل الاستعلاماتي، الذي مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وممارسته الشعوذة”.

وتلا ذلك “إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والحصول على إذن تفتيش ذات المنزل الكائن في (الحي العتيق) عند مدخل المدينة، أين تمت مداهمته وتوقيف المشتبه فيه برفقة 5 من زبائنه”.

وجرى خلال هذه العملية الأمنية “حجز العقاقير وزجاجات الماء وشهادة (دكتوراه فخرية) مزورة كانت معلقة في حائط المنزل، لإيهام زوار المنزل بأنه متحصل على (دكتوراه فخرية) من الجامعة العربية، إلى جانب عدة طلاسم وكتب للشعوذة”.

وتمت إحالة “الموقوفين والمحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لمباشرة التحقيق في قضية الشعوذة والسحر الممارس من طرف المشتبه فيه والنصب، قبل تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية لاحقا”.

