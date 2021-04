الأمير هاري وميغان ماركل ينتجان أول مسلسل وثائقي عبر نتفليكس

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يستعدان لإنتاج مسلسل وثائقي لصالح شبكة “نتفليكس”، سيتركز حول حدث “إنفيكتس غايمز” الرياضي الدولي للجرحى والمرضى من النساء والعسكريين والمحاربين القدامى.

ووفقا لشبكة “ايه بي سي” الأمريكية، فإن شركة “أرتشي ويل برودكشن” التابعة لدوقي ساسكس، أكدت أن أول مسلسل للثنائي على “نتفليكس”، سيركز على فعاليات “إنفيكتس غايمز” ومشاركيه في مدينة لاهاي الهولندية العام المقبل.

وسيأتي المسلسل بعنوان “قلب إنفيكتس” بالشراكة مع مؤسسة “إنفيكتس غايمز”، التي يعتبر الأمير هاري راعيا لها.

وأعلنت “نتفليكس” عن المشروع الجديد عبر حسابها على “تويتر”، وقالت: إن “المسلسل سيقدم قصصاً من وراء الكواليس لرياضيين ومنظمين أثناء استعدادهم للحدث، الذي تم تأجيله حتى ربيع العام القادم بسبب جائحة كورونا”.

وقال الأمير عن المسلسل: “منذ انطلاق أولى فعاليات إنفيكتس غايمز في 2014، علمنا أن كل منافس سيسهم بطريقته الاستثنائية التي تعرب عن المرونة والتصميم والعزم، وهذا العمل سيفتح نافذة لمختلف الأشخاص حول العالم على القصص المؤثرة والملهمة لهؤلاء المشاركين خلال رحلتهم في المشاركة في الحدث في هولندا العام المقبل”.

وكشفت “نتفليكس” أن المسلسل سيكون من إخراج البريطاني أورلاندو فون آنسيديل، وسيشارك في إنتاجه جوانا ناتاسيغارا، وهما اللذان عملا على الفيلم الوثائقي القصير “ذا وايت هيلميتس” الحائز على الأوسكار بفضل قصته التي تدور حول فرقة إنقاذ في سوريا.

