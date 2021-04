لماذا يتوجب شرب لترين من الماء يومياً؟

خبراء الصحة ينصحون بشكل مستمر بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً للحفاظ على صحة الجسم وترطيبه.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الدكتورة داشا فيلدر، الممارس العام في سيدني، قولها إن عدم شرب قدر كافٍ من الماء يومياً يعرّض الأشخاص لمشكلات صحية مزعجة بمرور الوقت.

وأضافت فيلدر: «نفقد كثيراً من الماء عن طريق شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة، وخلال نومنا أيضاً، ولذلك نحن بحاجة إلى تعويض ذلك طوال اليوم».

وأشارت فيلدر إلى فوائد لشرب الماء قد تدفع الأشخاص لتناول لترين إلى 3 لترات منه يومياً.

وهذه الفوائد هي:

– يحافظ على صحة الكلى ويطرد السموم من الجسم:

قالت فيلدر إن شرب الماء يرطب الجسم ويساعد في الحفاظ على صحة الكلى، وهي الخطوة الأولى نحو فوائد أخرى للصحة.

وأضافت: «عمل الكلى بالشكل الصحيح ضروري لعملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم. ولأن الكلى حساسة للغاية، فإن انخفاض الماء الواصل إليها يؤثر على وظائف الجسم عامة».

وتابعت فيلدر: «إذا لم يتم التخلص من السموم غير المرغوب فيها، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق وزيادة الصداع ونقص التركيز».

– الحفاظ على البشرة:

لن يؤدي الحفاظ على ترطيب الجسم إلى إزالة السموم من الجسم فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تجديد البشرة والحفاظ عليها.

وقالت فيلدر: «بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، من المهم الحرص على شرب السوائل لأن ذلك يمكن أن يجدد الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد».

– زيادة قوة الدماغ والتركيز:

تقول فيلدر: «بدلاً من تناول فنجان من القهوة لتحفيز الذهن، اشرب المزيد من الماء لأن ذلك سيحفز الدماغ ويسمح له بالعمل بشكل أفضل».

وأضافت: «نظراً لأن ثلاثة أرباع الدماغ يتكون من الماء، فإن شرب كميات كافية خلال اليوم يعزز التركيز ويقلل من احتمالية الإصابة بالصداع».

– تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء:

يعد شرب الماء أيضاً أمراً أساسياً لتحسين عملية الهضم وضمان عمل الأمعاء بكفاءة، وفقاً لفيلدر.

وأضافت الطبيبة الأسترالية: «حتى لو كنت تأكل كثيراً من الألياف والخضراوات الخضراء، يجب أن تشرب الماء حتى تصل العناصر الغذائية إلى أمعائك بالشكل الصحيح».

وأكملت: «إذا لم يكن هناك ماء، فلا يمكن للطعام أن يتحرك عبر القناة الهضمية وهذا يؤدي غالباً إلى الإمساك».

