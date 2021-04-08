شركة Yahoo تتخلى عن منصة “Answers” على الشبكة العنكبوتية

كشفت شركة Yahoo نيتها بالتخلي عن أقدم منصاتها على الشبكة العنكبوتية Answers في الرابع من مايو وذلك عن طريق تدوينة نشرتها الشركة مؤخراً قالت فيها المستخدمين لن يتمكنوا من اعتماد هذه المنصة لطرح الأسئلة والحصول على أجوبة ومعلومات تخص المواضيع التي تهمهم.

وبينت الشركة تفاصيل هذا القرار حيث صرحت أنها لن تستقبل طلبات الإنضمام إلى المنصة المذكورة بعد الـ 30 من أبريل الجاري وسيحصل المشتركين الحالين على بياناتهم ومحتواهم قبل 30 يونيو المقبل.

ويعود سبب التخلي كما جاء بالتدوينة أنهم يريدون التركيز على أمورأخرى غير المنصة بعد أن أصبحت أقل شعبية، ونريد تحويل مواردنا للتركيز على المنتجات التي تخدم الاعضاء بشكل أفضل.

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