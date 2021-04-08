سامسونج تتبع سياسة جديدة في التحديثات لهواتف جالكسي A في الفئة المتوسطة!

في عام 2020 الماضي، قررت سامسونج أنها ستقوم بإطلاق تحديثات كبرى وتحديثات أمنية شهرية لمدة 3 سنوات بالنسبة لهواتفها الراقية من سلسلة جالكسي نوت و إس والهواتف القابلة للطي.

هذه السياسة يبدو أن سامسونج تنوي توسيعها لتشمل هواتفها في الفئة المتوسطة ضمن سلسلة جالكسي A الأكثر مبيعاً لديها، والبداية ستكون مع هاتف جالكسي A52 الذي سيحصل على تحديثات من سامسونج لمدة 3 سنوات.

سياسة سامسونج الحالية المعمول بها منذ سنوات بالنسبة لهواتف الفئة المتوسطة هي سنتان فقط من التحديثات الكبرى لنظام الأندرويد والتحديثات الأمنية الشهرية ثم سنتان إضافيتان من التحديثات الأمنية بشكل ربع أو نصف سنوي.

السياسة الجديدة للهواتف المتوسطة والتي ستبدأ مع هاتف سامسونج جالكسي A52 سوف تضمن حصول الجهاز على تحديثات نظام الأندرويد وتحديثات أمنية شهرية لمدة 3 سنوات يليها عام رابع إضافي من التحديثات الأمنية كل 3 أو 6 أشهر.

جدير بالذكر أن هواتف سامسونج جالكسي A32 و A12 و A42 و A02s كلها سوف ينطبق عليها نفس السياسة القديمة للتحديثات من سامسونج. فقط هاتف جالكسي A52 حالياً وما يليه من إصدارات أخرى. قد تقتصر تلك السياسة الجديدة على الإصدارات الأغلى ثمناً في الفئة المتوسطة.