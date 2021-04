الصين تبني 5 موقع لإطلاق الصواريخ قادر على إرسال 100 مهمة فضائية سنوية

مدينة ساحلية في شرق الصين دشنت خطة طموحا لبناء 5 موقع لإطلاق الصواريخ في البلاد، في إطار هدف طويل الأجل لتعزيز البنية التحتية الفضائية لتلبية متطلبات ازدهار متوقع في المهمات التجارية.

وفازت شركة هندسية في إقليم تشجيانغ بشرق البلاد بمناقصة في الأول من أبريل لبناء منصة الإطلاق في مدينة نينغبو، بالإضافة إلى جزء من مركز القيادة ومنشأة تجميع واختبار، وفقا لوثيقة نُشرت على موقع منطقة التجارة الحرة في نينغبو على الإنترنت.

وفي إطار خطط حكومة تشجيانغ للبنية التحتية في الفترة من 2021 إلى 2025، ستستثمر مدينة نينغبو 20 مليار يوان (ثلاثة مليارات دولار) في مركز إطلاق الصواريخ في مقاطعة شيانغشان. وسيكون المركز قادرا على إطلاق 100 مهمة سنويا.

