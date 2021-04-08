صدور العدد الجديد من مجلة “ميريت الثقافية”

صدر عدد شهر “أبريل” من مجلة “ميريت الثقافية”، الشهرية الإلكترونية عن دار ميريت للنشر بالقاهرة.

وتضمن العدد الجديد، مجموعة من المقالات النقدية والشهادات الأدبية والفنية، إضافة إلى باب “إبداع ومبدعون” للدكتورة أماني فؤاد عن كتاب الغرابة للدكتور شاكر عبدالحميد بعنوان “الغرابة.. المفهوم وتجلياته في الأدب”.

واحتوى “ملف الشعر” في العدد الجديد للمجلة، على عشر قصائد، إضافة إلى باب “نون النسوة”، التي يطرح قضايا من أفريقيا، في مقالين، إضافة إلى ملفات أخرى تتناول الفن التشكيلي والسينما والعمارة وغيرها من الملفات الثقافية والفكرية.

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